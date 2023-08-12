قارب يحمل 100 مهاجر يغرق قبالة سواحل اليونان

غرق أكثر من 100 مهاجر، بعد أن كانوا على متن يخت على بعد حوالي 40 كيلومترا، قبالة الساحل الجنوبي الشرقي من شبه جزيرة بيلوبونيز.

وحسب القناة التلفزيونية اليونانية، فإن 4 سفن وثلاثة قوارب دورية تابعة لخفر السواحل وصلت إلى مكان القارب المنكوب. وأن عمليات إنقاذ جارية، بعد أن أرسل لمهاجرون على متن الزورق إشارة استغاثة.

وأضافت القناة اليونانية أن مروحية شاركت في عملية الإنقاذ.

يذكر أنه في الأيام الأربعة الماضية ألقى خفر السواحل اليوناني القبض على نحو 150 مهاجرا في بحر إيجة.