قاسيمي: شرعنا في محاربة عصابات المتاجرة بالأطفال

قال المدير المكلف بالهجرة بوزارة الداخلية حسان قاسيمي، أنه تم الشروع في محاربة العصابات الاجرامية التي تتاجر بالاطفال، الظاهرة التي أخذت انتشارا كبيرا تطبيقا لتعليمات الوزير الاول ووزير الداخلية.

وأضاف قاسيمي أن هذه العصابات تنتشر خاصة بالعاصمة، وهران، بجاية، عنابة، وتيزي وزو.

وأوضح قاسيمي أنّ هؤلاء الأطفال هم صغار لا تتجاوز أعمارهم 10 سنوات، وفي أغلب الأحيان يعانون من أمراض عقلية إلتهابات الكبد الفيروسي و عدة أمراض مزمنة.

وكشف المكلف بالهجرة لدى وزارة الداخلية أنّ أطفال ينقلون إل النيجر حيث يباعون ويشترون.

عن طريق عصابات التهريب ومختصة في تجارة المخدرات والمتاجرة بهذه الفئة من الأطفال.

حيث أعطى وزير الداخلية تعليمات لولاة الوطن لمحاربة هذه الظاهرة.

ومن جهة أخرى سيتم ترحيل 38 طفل من بين 370 طفل افريقي ليس عندهم وثائق اليوم إلى تمنراست.

ويعد 38 طفلا ضحايا المتاجرة بين العصابات واستغلالهم في عمليات التسول التي تعرف رواجا كبيرا في المدن الكبرى.