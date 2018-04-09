قاسي السعيد :”إختيار المولودية للمُشاركة في كأس العرب مُستحق”

عبّر كمال قاسي السعيد، المدير العام الرياضي لمولودية الجزائر عن ارتياحه بعد منح فريقه البطاقة الثالثة لتمثيل الجزائر بكأس العرب.

وصرح لتفلزيون “النهار” قائلا :”أخيرا والحمد الله، هذه المُشاركة جاءت في وقتها وهي مُستحقة لنا، لأننا نمتلك كل المُعايير اللازمة”.

وأضاف :”نحن نلعب كُرة جميلة، ولدينا ملعب عالمي وأنصار رائعون، ونتائجنا هذا الموسم جيدة والمولودية ستُشرف الجزائر في هذه المُنافسة”.

وجاء إختيار “العميد” بعد مد وجزر لأن العديد من الفرق كانت راغبة في الظهور في كأس العرب في حُلتها الجديدة.