قاسي السعيد يكشف كواليس فشل صفقة بلايلي

كشف رئيس مولودية الجزائر “كمال قاسي السعيد” كواليس فشل صفقة التعاقد مع اللاعب الجزائري يوسف بلايلي.

وتحدث الرجل الأول في فريق العميد فور عودته من باريس لوسائل الإعلام بمطار هواري بومدين عن المفاوضات التي أجراها مع إدارة نادي آنجي قائلا:

” تلقيت رسالة قصيرة من رئيس نادي آنجي الفرنسي يخبرني فيه أنه تم إلغاء موعد إلتقائي به”.

“قلت له أنني سأتنقل إلى باريس رغم إلغاء الموعد بصفتي مسؤول عن الفريق وعلي أن أواصل مفاوضات التي بدأت بها”.

“لم أقابل سعيد شعبان لكنني قابلت المدير الرياضي للفريق، كما إجتمعت بالمدرب، والمفاوضات دامت من التاسعة صباحا إلى غاية الـ23:00 ليلا”.