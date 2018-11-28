قاصر يطعن شرطيا بـ«كيتور» على مستوى العين داخل جامعة بوزريعة!

كان لحظة ارتكاب الجرم رفقة 6 أشخاص شاركوا في الاعتداء

تعرض شرطي لاعتداء عنيف من قبل 7 أشخاص أحدهم قاصر قام بتوجيه طعنة له باستعمال سكين من نوع «كيتور»، مستهدفا منطقة العين، وذلك داخل الحرم الجامعي ببوزريعة، ليتم توقيف ثلاثة من المعتدين ومتابعتهم قضائيا أمام محكمة بئر مراد رايس، بتهمة الضرب والجرح العمدي بالسلاح الأبيض، فيما وُضع القاصر بمركز الشاهد بعد متابعته أمام قسم الأحداث في ذات المحكمة.

مجريات القضية، استنادا لما دار بجلسة المحاكمة، بدأت حينما توجه الضحية إلى جامعة بوزريعة للإستفسار عن مسابقة الماستر قصد مواصلة دراسته، أين اعترض طريقه فتى قاصر والتف حوله رفقة أصدقائه وقاموا بضربه بعدما تفطنوا من لهجته إلى أنه غريب عن العاصمة وأنه شرطي يعمل بنطاق إقامتهم، ليقوم الأول بضربه بواسطة سكين من نوع «كيتور» على مستوى العين.

في الوقت الذي قام آخر بركله من الخلف وراح البقية يواصلون الاعتداء عليه باللكمات والركلات بطريقة وحشية وهمجية استلزمت نقله لتلقي العلاج على جناح السرعة بالمستشفى، أين استفاد من عجز قدره الطبيب الشرعي بـ12 يوما.

المتهمان وبمثولهما للمحاكمة، فنّدا الجرم المنسوب إليهما، وأكدا أن الخطأ الذي ارتكباه هو تواجدهما بالحرم الجامعي بصفة غير قانونية باعتبار أنهما ليسا طالبين، قبل أن يضيفا أنهما كانا بعيدين كل البعد عن مكان الشجار.

وعلى الجهة المقابلة، تمسك الضحية بتصريحاته الأولى، وأكد أن المتهمين قاما بضربه لكن من دون سلاح أبيض، على خلاف القاصر الذي وضع بمركز الشاهد، وراح يطالب بإلزام الأخير بدفع تعويض بقيمة 150 مليون سنتيم.