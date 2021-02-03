قاضي التحقيق يواجه سلال ورحيال بالخبرة القضائية في ملف فساد يتعلق بفندق بجاية

واجه قاضي التحقيق بالغرفة الرابعة بالقطب الجزائي المتخصص بمحكمة سيدي امحمد كل من الوزير الأول الأسبق عبد المالك سلال ومدير ديوانه مصطفى رحيال في قضية رجل الأعمال لعلاوي.

كما مثل في جلسة التحقيق والي ولاية بجاية السابق ورجل الأعمال يعمل في نفس الولاية يدعى لعلاوي محمود بالخبرة القضائيةالمنجزة في الملف.

وتتعلق القضية، بمنح امتيازات غير مستحقة لرجل الأعمال لعلاوي التي تتعلق بفندق” يوڨاريثن بلاص “، حسب ما علمت به “النهار اولاين” من مصادر قضائية مطلعة.

هذا و قد تم إبلاغ وكيل الجمهورية وممثل الخزينة العمومية لذات القطب بنفس الخبرة القضائية.

ومنح قاضي التحقيق مهلة 10 أيام لجميع الأطراف للرد عن الخبرة و ايداع الطعون٫ قبل أن يتم إحالة القضية على قسم الجدولة لبرمجة المحاكمة.

ووجهت للمتهمين تهم تتعلق بمنح وتلقي امتيازات غير مستحقة وسوء استغلال الوظيفة و استغلال النفوذ

كما وجهت لهم تهمة تمكين المستفيد من رخصة لبناء فندق “يوڨاريثن بلاص” بولاية بجاية ليس له الحق فيها.