قافلة الصمود لكسر حصار غزة تصل إلى ليبيا

وصلت قافلة الصمود لكسر الحصار على قطاع غزة برا، إلى دولة ليبيا الشقيقة، وسط استقبال جماهيري غفير في إلتحام مع القافلة.

وكانت قافلة الصمود البرية -التي تنظمها تنسيقية العمل المشترك من أجل فلسطين قد انطلقت صباح أمس الاثنين من شارع محمد الخامس وسط العاصمة تونس. ووصلت في ساعة متأخرة من مساء الأمس إلى مدينة بن قردان في الجنوب التونسي. وهي آخر نقطة لها في تونس قبل دخولها الأراضي الليبية من معبر رأس جدير الحدودي.

حيث انطلقت “قافلة الصمود”، من الجزائر في إطار المبادرة الجزائرية لنصرة فلسطين وكسر الحصار على غزة. متجهة نحو تونس ثم ليبيا وبعدها مصر وصولا إلى معبر رفح.

جدير بالذكر أن قافلة الصمود، قافلة برية بالتنسيق مع الدول المجاورة انطلقت من الجزائر بقيادة الشيخ يحي صاري نائب رئيس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين. ورئيس المبادرة الجزائرية لنصرة فلسطين، نحو تونس ثم ليبيا ثم مصر إلى معبر رفح لكسر الحصار عن إخواننا بأرض العزة.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور