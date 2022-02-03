قالمة: الدرك يسترجع سيارة مسروقة ويوقف الفاعل

تمكن أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بهيليوبوليس ولاية قالمة من إسترجاع سيارة مسروقة مع توقيف شاب متورط يبلغ من العمر 19 سنة مقيم بقالمة.

وحسب بيان للمجموعة الاقليمية للدرك الوطني بقالمة، فإن القضية تم معالجتها بعد تلقي شكوى من صاحب السيارة المسروقة. والذي يعمل بنقل الأشخاص بدون رخصة “كلوندستان”.

وأضاف المصدر، أن الضحية تعرض للسرقة بعد أن تقدم منه شخصان مجهولان، بمحطة نقل المسافرين ببلدية قالمة. أين طلبا منه إيصالهما إلى قرية حمام أولاد علي ببلدية هيليوبوليس. في طريقهم قاما بتهديد صاحب السيارة بواسطة سلاح أبيض “سكين” وأرغماه على النزول من السيارة.

وحسب البيان، فقد تم تقديم المشتبه فيه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة قالمة. الذي أمر بإيداع الموقوف بمؤسسة الوقاية بقالمة.

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قالمة: الدرك يوقف مُزوّر المحررات البنكية

تمكن أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببوشقوف ولاية قالمة، من توقيف شخص يبلغ من العمر 36 سنة ينحدر من ولاية الجزائر العاصمة. متهم بالنصب والإحتيال والتزوير واستعمال المزوّر في محررات بنكية.

وحسب بيان لمصالح المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بقالمة، فإن العملية تمت بعد أن تلقى أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببوشقوف شكوى من طرف ممثل شركة كائن مقرها ببلدية بوشقوف مفادها تعرض الشركة لعملية النصب والاحتيال بالتزوير واستعمال المزوّر في محررات بنكية إثر معاملة تجارية.

وأضاف المصدر، أنه تم معالجة القضية بعد تحقيق معمق مكن من توقيف المشتبه فيه بعد تمديد الاختصاص وحجز أحد عشر هاتفا نقالا كان يستعملهم في النصب والاحتيال. كما تم تقديم الموقوف أمام محكمة بوشقوف. بالإضافة كذلك إلى أنه صدر في حقه أمر إيداع.