قالمة: الدرك يوقف مُزوّر المحررات البنكية

تمكن أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببوشقوف ولاية قالمة، من توقيف شخص يبلغ من العمر 36 سنة ينحدر من ولاية الجزائر العاصمة. متهم بالنصب والإحتيال والتزوير واستعمال المزوّر في محررات بنكية.

وحسب بيان لمصالح المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بقالمة، فإن العملية تمت بعد أن تلقى أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببوشقوف شكوى من طرف ممثل شركة كائن مقرها ببلدية بوشقوف مفادها تعرض الشركة لعملية النصب والاحتيال بالتزوير واستعمال المزوّر في محررات بنكية إثر معاملة تجارية.

وأضاف المصدر، أنه تم معالجة القضية بعد تحقيق معمق مكن من توقيف المشتبه فيه بعد تمديد الاختصاص وحجز أحد عشر هاتفا نقالا كان يستعملهم في النصب والاحتيال. كما تم تقديم الموقوف أمام محكمة بوشقوف. بالإضافة كذلك إلى أنه صدر في حقه أمر إيداع.