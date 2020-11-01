أشرف والي ولاية قالمة، كمال الدين كربوش، ليلة السبت إلى الأحد، على تكريم النجباء بشهادتي التعليم المتوسط والبكالوريا.

وتم تنظيم في احتفالية وتكريمات نظير النتائج المشرفة والمحققة بشهادتي امتحانات التعليم المتوسط و الثانوي.

مراسم إحياء المناسبة خص جانب منها تكريم على شرف المتفوقين بشهادتي التعليم المتوسط و البكالوريا دورة 2020.

وتم بحضور السلطات المدنية الامنية العسكرية، افراد الاسرة الثورية، المنتخبين بالمجالس الوطنية والمحلية، المدراء التنفيذيين وإطارات مصالح الولاية.

وخص التكريمات التلاميذ النجباء الذين تحصلوا على تقدير امتياز بمعدل 20/18 و أكثر بشهادة البكالوريا.

و كذا المتحصلين على المراتب الاولى بشهادة التعليم المتوسط، الى جانب المؤسسات الثلاث التي احتلت المراتب الاولى في كل طور.

قالمة: تكريم النجباء بشهادتي التعليم المتوسط والبكالوريا

أشرف والي ولاية قالمة، كمال الدين كربوش، ليلة السبت إلى الأحد، على تكريم النجباء بشهادتي التعليم المتوسط والبكالوريا.

وتم تنظيم في احتفالية وتكريمات نظير النتائج المشرفة والمحققة بشهادتي امتحانات التعليم المتوسط و الثانوي.

مراسم إحياء المناسبة خص جانب منها تكريم على شرف المتفوقين بشهادتي التعليم المتوسط و البكالوريا دورة 2020.

وتم بحضور السلطات المدنية الامنية العسكرية، افراد الاسرة الثورية، المنتخبين بالمجالس الوطنية والمحلية، المدراء التنفيذيين وإطارات مصالح الولاية.

وخص التكريمات التلاميذ النجباء الذين تحصلوا على تقدير امتياز بمعدل 20/18 و أكثر بشهادة البكالوريا.

و كذا المتحصلين على المراتب الاولى بشهادة التعليم المتوسط، الى جانب المؤسسات الثلاث التي احتلت المراتب الاولى في كل طور.