قالمة.. توقيف شخصين متورطين في تخريب شبكة الانترنت وسرقة الكوابل

تمكن أفراد الدرك، من توقيف شخصين متورطين في تخريب شبكة الانترنت بقرية المطاريح بلدية عين بن بيضاء وسرقة 157 متر كوابل نحاسية.

وحسب بيان من المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بقالمة، فقد تمت العملية بعد تلقي مكالمة هاتفية من طرف أحد المواطنين.

ليتم توقيف المتورطَين البالغَيْن من العمر 21 و18 سنة والذان ينحدران من ولاية الطارف.

وتم تقديم المشتبه فيهما، أمام محكمة بوشقوف بتهمة السرقة المقترنة بظرف الليل والتعدد والكسر.

وصدر في حق الموقوفَيْن حكم 6 أشهر حبس غير نافذ مع غرامة مالية قدرها 50.000.00 دج لكل واحد منهما.