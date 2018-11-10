قالمة.. توقيف عصابة سرقة قارورات غاز البوتان في بني جراح

اوقفت مصالح الدرك الوطني بقالمة 5 أشخاص وإسترجعت 13 قارورة غاز بوتان مسروقة ببلدية بن جراح.

العملية جاءت اثر شكوى تقدم بها صاحب مستودع لبيع القارورات الغازية بالمنطقة.

مفادها تعرض مستودعه للسرقة طال 13 قارورة غاز بوتان وجهاز تحكم وجهاز استقبال وجهاز تلحيم ومضخة مياه والة تسخين كهربائية.

استدعى الأمر التدخل وفتح تحقيق امني في القضية أفضت التحقيقات في الوصول إلى أحد الفاعلين.

الذي كشف عن هوية شركائه و توقيفهم في عمليات متتالية ناجحة، واسترجاع جميع المسروقات.

هذا وقد تم تحرير محاضر سماع في حق الموقوفين لتقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة، للنظر في التهم الموجهة إليهم.