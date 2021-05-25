قالمة: توقيف 4 أشخاص تورطوا في تخريب وسرقة الكوابل الكهربائية لخط السكة الحديدية ببوكموزة

تمكن أفراد الدرك الوطني بولاية قالمة من توقيف أربعة أشخاص متورطين في تخريب وسرقة الكوابل الكهربائية النحاسية لخط السكة الحديدية ببلدية بوكموزة.

وحسب بيان للمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بقالمة، فإن العملية نجحت بفضل الإستغلال الجيد للمعلومات والتخطيط المحكم.

وأسفر العملية عن توقيف المتورطين الذين تتراوح أعمارهم بين 22 و 29 سنة مقيمين بولايتي قالمة وعنابة.

كما تم إسترجاع 240 متر من الكوابل المسروقة وحجز سيارة نفعية استعملت لتنفيذ العملية.

بعد استكمال إجراءات التحقيق تم تقديم الموقوفين أمام محكمة بوشقوف بتهمة تكوين جمعية أشرار مع السرقة، وصدر في حقهم أمر إيداع.