قاموا بتصويره ونشره بمواقع التواصل.. مجهولون يطعنون شخصاً ويفرّون بقسنطينة

أقدمت مجموعة من الشباب، ليلة أمس الأحد، بمنطقة النعجة الصغيرة بحي بوالصوف بقسنطينة، على الاعتداء بالأسلحة البيضاء على أحد الشباب. بعد نشوب شجار في قضية تتعلق بفتاة، إذ ترصّد الفاعلون، وهم 7 أشخاص للضحية، ليقوموا بطعنه بسكاكين من مختلف الأحجام، وفي مختلف أنحاء الجسم.

كما قاموا بتصوير فيديو له، كوسيلة للتعذيب، على حسب ظنهم، وترويجها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

ولقي مقطع الفيديو رواجاً كبيرا وأحدث صدمة وسط سكان حي النعجة الصغيرة وقسنطينة بصفة عامة.

وتم نقل الشاب الضحية إلى مصلحة الإنعاش بالمستشفى الجامعي ابن باديس، حيث تمت خياطة جراحه بما يزيد عن 200 غرزة. وبقي في غرفة الإنعاش، فيما لاذ الفاعلون بالفرار إلى وجهة مجهولة.

و من جهتها، فتحت مصالح الدرك الوطني تحقيقاتها لمعرفة أسباب وقوع هذه الجريمة البشعة.