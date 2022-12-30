قانون المالية.. تعرف على التخفيضات الجمركية على السيارات أقل من 3 سنوات

صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية رقم 89 قانون المالية لسنة 2023، الذي وقعه رئيس الجمهورية الأحد الماضي.

وتضمنت المادة 66 من قانون المالية لسنة 2023 في فصله الخاص بالأحكام جمركية حول تخفيض الرسوم الجمركية بخصوص إستيراد السيارات المستعملة.

ووفقا لذات المادة التي تعدل أحكام المادة 110 من القانون رقم 19-14 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن قانون المالية لسنة 2020 ،المعدلة، وتحرر كما يأتي :

حبث يرخص بجمركة السيارات المستعملة السياحية والنفعية الكهربائية وتلك ذات محرك بمكبس وإيقاد شرارة (بنزين) أوهجين (بنزين وكهرباء) التي تقل عن 3 سنوات. من أجل طرحها للاستهلاك، والمستوردة من طرف الأفراد المقيمين مرة كل 3 سنوات. والموجهة لاستعمالهم الخاص وعلى حساب عملتهم الخاصة.

وأضافت ذات المادة أنه تتم جمركة هذه السيارات مع دفع مجموع الحقوق والرسوم المستحقة بموجب القانون العام، كما يأتي :

بالنسبة للسيارات الكهربائية، مع تخفيض 80 % من مبلغ مجموع الحقوق والرسوم.

أما السيارات ذات محرك بمكبس وإيقاد شرارة (بنزين) أوهجين (بنزين وكهرباء):

التي تساوي أو تقل سعة أسطوانتها عن 1800 سم³ ، مع تخفيض 50 %من مبلغ مجموع هذه الحقوق والرسوم.

التي تفوق سعة أسطوانتها 1800 سم³، مع تخفيض 20 %من مبلغ مجموع هذه الحقوق والرسوم.

وقد تمت المصادقة على مشروع القانون في 22 نوفمبر الفارط على مستوى المجلس الشعبي الوطني. فيما تمت المصادقة على هذا القانون يوم 8 ديسمبر 2022 بمجلس الأمة.

أما من جانب التأطير الاقتصادي الكلي فإن قتون المالية لسنة 2023 يستند على سعر مرجعي لبرميل النفط بـ 60 دولار وسعر السوق بـ 70 دولار للبرميل.