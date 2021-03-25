قانون المعاشات العسكرية.. هذه هي المواد المعدلة

كشف ممثل مديرية المصلحة الاجتماعية بوزارة الدفاع الوطني، المقدم غميط رابح ، عن المواد المعدلة بقانون المعاشات العسكرية.

وقال المقدم غميط، إن المواد المعدلة ستسمح لعديد العسكريين السابقين بتسوية ملفاتهم، التي أودعوها لدى مصالح الوزارة.

ويتعلق الأمر بالمادة التي تسمح بتمديد آجال إجراء الخبرة الطبية من 30 يوما إلى 90 يوما.

وتهدف المادة، -يضيف المتحدث-، للإذاعة ، إلى منح الوقت للعسكريين السابقين، بإعداد ملفاتها وإجراء الخبرة الطبية.

وأشار المقدم غميط، إلى أنه تم تعديل المادة التي تسمح باستحداث منحة عطب تكميلية، التي يستفيد منها العسكري.

وأضاف المقدم، أن المنحة تمنح للذين لا تتوفر فيهم شروط الاستفادة من معاش التقاعد.

وأفاد مدير المصلحة الاجتماعية، أن التعديل يمثل استجابة للانشغال المعبر عنه من قبل العسكريين السابقين بمختلف فئاتهم وأصنافهم.

ومن شأن التعديل –يردف المتحدث- الحفاظ على قدرة العسكريين السابقين، الشرائية وتحسين أوضاعهم المعيشية.

ومن جهته أكد ممثل مديرية الشؤون القانونية بوزارة الدفاع، العقيد بن بلخير جمال، أن رئيس الجمهورية أعطى أهمية قصوى للملف.

وهذا –يقول العقيد بن بلخير-، لضمان ديمومته وتخصيص معالجة عادلة وعاجلة ومنصفة لكل العرائض المطروحة.

وأشار المتحدث إلى أن التعديلات الجديدة التي تضمنها القانون تصب بمصلحة مختلف الفئات من هؤلاء العسكريين.

مضيفا “أنه كان من الضروري إعادة النظر بعض المواد مع ما هو مطروح مع العرائض وفقا للقوانين السارية”.