قانون الهجرة يشعل الشوارع الفرنسية

أجلت إليزابيث بورن، رئيسة الوزراء الفرنسية، دراسة قانون الهجرة حتى الخريف المقبل. حيث ترى هذه الأخيرة أن “الوقت لم يحن لبدء نقاش حول موضوع يمكن أن يقسم البلاد”.

وتجمع مئات المتظاهرين في عدة مدن فرنسية وفي شوارع باريس ومرسيليا ونيم وحتى رين. مرددين هتافات تطالب بالتخلي عن المشروع.

وهتف الفرنسيون قائلين “لا لقانون دارمانين. نحن ضد القمع والحبس والطرد. من أجل سياسة الهجرة للاستقبال والتسوية “يمكن قراءتها وسماعها.

وقد دعا إيمانويل ماكرون إلى قوانين أكثر صرامة لتسريع إبعاد المهاجرين غير الشرعيين مؤخرًا. بعد أيام قليلة، انطلقت عملية في مايوت لترحيل المهاجرين غير الشرعيين.

كما ذكرت السلطات أن عملية “ووامبوشو” تهدف إلى محاربة الانحراف والهجرة غير الشرعية في الجزيرة.

وتم حشد عدة المئات من رجال الشرطة والدرك الفرنسيين على الفور لإعادة المهاجرين الذين هم في وضع غير نظامي. بالنسبة للبعض، ترتبط أحداث Wuambushu ومشروع قانون الهجرة.

كما دعا الرئيس الفرنسي الأطراف المعنية إلى الإسراع في عملية دمج العمالة الوافدة في القطاعات التي تعاني من نقص العمالة.

وخلال ظهور علني مؤخرًا، أعلن ماكرون أنه يريد “قانونًا فعالاً وعادلاً” مجمعًا في “نص واحد” فيما يتعلق بمشروع دارمانين.