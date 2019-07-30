قايد صالح: “احتفالات الشعب بإنجاز المنتخب الوطني أعاد إلى أذهاننا صور الإستقلال وطرد المستعمر من أرضنا”

أكد نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أحمد قايد صالح، أن احتفالات الشعب الجزائري بتتويج المنتخب الوطني بكأس افريقيا اعادت إلى الأذهان صور احتفالات الإستقلال واستعادة السيادة الوطنية.

وقال الفريق قايد صالح، اليوم الثلاثاء خلال اشرافه على حفل تكريم المتفوقين في شهادتي “الباك” و”البيام” لمدرسة أشبال الأمة: “هذا المستقبل الواعد الذي تملك بلادنا كل الشروط الضرورية والمقومات لتجسيده على أرض الواقع، لأن الله عز وجل أنعم على بلادنا بموارد وثروات طبيعية هائلة”.

وأضاف: “والأهم من كل ذلك أنها تحوز على شعب أصيل شحذته المحن والتجارب، خاض أعظم ثورة تحريرية في التاريخ المعاصر، ويملك من القيم والمبادئ والإرادة والطموح ما يؤهله لأن يلتحق بركب التقدم والتطور والتنمية، ويتحول إلى قوة حـقـيـقـية، على كافة الأصعدة والميادين”.

وتابع: “وما الصورة الناصعة التي رسمتها الجماهير الجزائرية طيلة فعاليات كأس إفريقيا للأمم المنظمة بجمهورية مصر العربية الشقيقة، لاسيما على إثر الفوز المؤزر الذي حققه الفريق الوطني لكرة القدم وانتزاعه عن جدارة واستحقاق للتاج الإفريقي للمرة الثانية في تاريخه”.

وقال أيضا: “إلا أحسن دليل على عراقة هذا الشعب الأبي الذي برهن مرة أخرى على تعلقه الشديد بعلمه الوطني، ووفائه التام لرسالة الشهداء الأبرار وغيرته على وطنه”.

وأردف: “إذ طافت صور البهجة والفرحة التي صنعها الشعب الجزائري أرجاء المعمورة، صور سمحت لنا جميعا بعيش لحظات تاريخية لا تنسى، أعادت إلى أذهاننا تلك الصور الخالدة للاحتفال بالاستقلال واستعادة السيادة الوطنية وطرد المستعمر الغاشم من أرضنا الزكية”.

ويضيف: “لحظات عززت أواصر التلاحم والتضامن والوحدة بين أبناء الشعب وأجـجت في نفوسهم الروح الوطنية الفياضة وروح الاعتزاز بالانتماء للجزائر أرض الشهداء والبطولات والأمجاد”.