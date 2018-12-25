قايد صالح : “البلد الآمن من يملك جيشا قويا”

أكد نائب وزير الدفاع الوطني، القائد الأعلى لقوات الجيش الفريق أحمد قايد صالح، أنّ الجيش يُولي أهمية قصوى للحفاظ على المستوى الرفيع من التكامل بين مختلف مكونات قواته المسلحة.

وقال قايد صالح، اليوم الثلاثاء، خلال زيارته إلى الناحية العسكرية الرابعة في يومها الثالث:” إنني أحرص دوما خلال كل زيارة أقوم بها إلى الناحية العسكرية الرابعة، على أن أزور المدرسة العليا للقوات الخاصة ”

مضيفا:” البلد الآمن والمطمئن على حاضر أبنائه ومستقبلهم، هو ذلك البلد الذي يمتلك جيشا قويا بكل ما تعنيه هذه العبارة من معاني ودلالات”.

وتابع قائلا:” أنه لابد لي من التذكير، بل والتأكيد على أن قوة الجيش الوطني الشعبي، سليل جيش التحرير الوطني، يستمدها أساسا من قوة تركيبته البشرية، التي بقدر ما تتفانى في اكتساب كل مقومات التمرس المهني والعملي المتوافق مع المهام المخولة”.

وقال الفريق قايد صالح :” وتلكم مهمة بل مسؤولية شديدة الحساسية يتعين على المدرسة العليا للقوات الخاصة ومن خلالها كافة مؤسسات المنظومة التكوينية، أن تحرص على أدائها وإتمامها على النحو الأنجع والأصوب”.