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قايد صالح: تحسين الأداء القتالي للجيش يصون سيادة وأمن الجزائر

الوطني
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قايد صالح: تحسين الأداء القتالي للجيش يصون سيادة وأمن الجزائر
بقلم عمر تدريست

دعا الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، إلى ضرورة تحسين وترقية الأداء العملياتي والقتالي لكافة تشكيلاته ومكوناته الجيش، وذلك خدمة لمصلحة الجزائر وصونا لسيادتها واستقلالها وأمنها واستقرارها.

وفي اليوم الثاني من الزرياة المدانية للناحية العسكرية السادسة بتمراست، تفقد قايد صالح بعض وحدات القطاع العسكري لعين صالح، على غرار ملحقة تصليح العتاد، وقام بتدشين بعض المرافق الإدارية.

وبعدها القى كلمة توجيهية ذكر فيها بحرص القيادة العليا الدائم والمتفاني، لمواصلة تعزيز قدرات قوام المعركة للجيش الوطني الشعبي.

وكذا تأمين متطلبات الرفع من جاهزيته، والذي سيضمن تحسين وترقية الأداء العملياتي والقتالي لكافة تشكيلاته ومكوناته،

وذلك خدمة لمصلحة الجزائر وصونا لسيادتها واستقلالها وأمنها واستقرارها.

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