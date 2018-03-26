قايد صالح: ثورة نوفمبر مازالت وستبقى فخر الجزائريين

جدّد اليوم رئيس أركان الجيش الوطني الفريق أحمد قايد صالح التأكيد على أنّ ثورة نوفمبر ستبقى مصدر فخر الشعب الجزائري.

وقال القايد صالح خلال ترأسه للملتقى الذي نظمته مديرية الإتصال والإعلام والتوجيه حول ” العقيدة العسكرية لثورة نوفمبر 1954″.

أن الثورة التي شكلت بالأمس القاعدة الصلبة للكفاح الذي توّج بنصر باهر، كانت ولازالت وستبقى مصدر فخر الشعب الجزائري.

الذي يعتز دوما بالرجوع إلى منابعها ويتسلح بقيمها النبيلة.

مضيفا أبطال ثورة نوفمبر سنوا نهجا ثوريا نموذجيا، وأنجزوا بطولات كبيرة ورسخوا قيما معنوية نبيلة.

وستبقى سير كل هؤلاء الأبطال، منهاجا مرجعيا لكل من أراد القدوة الحسنة في الوفاء والتضحية من أجل الوطن.

و خلال حديثه خلص القايد صالح في هذا الموضوع هو أن العقيدة العسكرية للثورة التحريرية المباركة، كانت ملخصا كاملا ووافيا لمعنى “العزيمة”.

مؤكدا أنّ هذه العبارة الخالدة التي منحت لمضمون النشيد الوطني، كل معاني القوة والصلابة، والإصرار على تحقيق النصر.

وعقد العزم أن تحيا الجزائر، وليس هناك بلاغة أبلغ من ذلك يمكنها أن تفي العقيدة العسكرية للثورة الجزائرية المظفرة مدلولاتها الحقيقية”.