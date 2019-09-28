قايد صالح: حريصون على تطوير القدرات البحرية للجيش

أكد الفريق أحمد قايد صالح، حرصة على تطوير القدرات البحرية للجيش والإطلاع على المستوى الذي بلغته القوات البحرية.

واشرف الفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي خلال تمرين بحري على مستوى الواجهة البحرية الغربية بوهران، من غواصتي الهقار والونشريس التابعتين للقوات البحرية.

خلال هذه الزيارة، يتفقد الفريق ، بعض الوحدات، ويعقد لقاءات توجيهية مع إطارات وأفراد الناحية العسكرية الثانية.

وعشية انطلاق سنة التحضير القتالي 2019/2020، شرع الفريق أحمد ڤايد صالح اليوم، في زيارة عمل وتفتيش إلى الناحية العسكرية الثانية بوهران.

هذه التمارين تأتي بعد تلك التي أشرف على تنفيذها السيد الفريق يوم 26 أوت الماضي بالواجهة البحرية الغربية.

الفريق، وبعد مراسم الاستقبال ورفقة اللواء مفتاح صواب قائد الناحية العسكرية الثانية، واللواء محمد العربي حولي قائد القوات البحرية، أكد أمام مجموعة من إطارات الناحية على أن حضوره الشخصي لمثل هذه التمارين ينبع من حرصه الشديد على الاطلاع ميدانيا على المستوى الذي بلغته قواتنا البحرية.

التي حظيت لدى القيادة العليا للجيش، على غرار بقية مكونات القوات المسلحة، بما تستحقه من اهتمام ورعاية شديدين، شملت كافة الجوانب سواء من الجانب التجهيزي وتوفير كل أنواع وأشكال العتاد والسلاح المتطور، أو من ناحية توفير العنصر البشري الكفء والمؤهل تأهيلا عاليا، أو فيما يتعلق بالجانب المنشآتي.

مشددا التأكيد على ضرورة السعي الدائم إلى حسن توظيف كافة المعارف العلمية والتكنولوجية المكتسبة، هذا علاوة على ضرورة اتسام كافة مكونات جيشنا بالطابع العملي والمهني المتكامل والمتوافق والمنسجم.