قايد صالح: على الشعب الجزائري المتحضر أن يتحلى بالصبر والفطنة!

دعا الفريق قايد صالح، رئيس أركان الجيش، أبناء الشعب الجزائري إلى ضرورة، التحلي بالصبر والوعي والفطنة.

وأوضح نائب وزير الدفاع، أن التحلي بالصبر، يحقق المطالب الشعبية والخروج بالبلاد إلى بر الأمان وإرساء موجبات دولة القانون والمؤسسات.

وقال قايد صالح، إن هذه المرحلة التاريخية والمفصلية الحاسمة، تفرض على الشعب “المخلص” و”المتحضر” تضافر جهود الوطنيين.

وهذا “باتباع نهج الحكمة والرصانة وبُعد النظر، الذي يراعي بالدرجة الأولى المصلحة العليا للوطن”.

تابعا “والأخذ بعين الاعتبار أن تسيير المرحلة الانتقالية يتطلب مجموعة من الآليات يقاضي تفعيلها حسب نص الدستور”.

مضيفا”يتولى رئيس مجلس الأمة،الذي يختاره البرلمان بغرفتيه،بعد إقرار حالة الشغور،منصب رئيس الدولة لمدة 3 أشهر،بصلاحيات محدودة،إلى حين انتخاب،رئيس جمهورية جديد”.