قايد صالح: لابد من تحقيق المطلب الأمني والإهتمام بالمقاربة الأمنية

أسدى الفريق أحمد قائد صالح رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي تعليمات لقادة النواحي للشروع فورا في تحضير إجراءات تأمين الرئاسيات.

وأضاف الفريق، أن الإنتخابات الرئاسية المقبلة تكتسي أهمية قصوى، ويتم التحضير الجدي لها ماديا ومعنويا.

واعتبر نائب وزير الدفاع أنها مرحلة هامة من المراحل التي سيجتازها الشعب الجزائري بكل عزيمة وإصرار.

وأشار الفريق إلى أن هذه الإنتخابات تشكل فرصة متجددة يبرهن من خلالها الشعب الجزائري على أنه شعب متمسك بمبادئه الوطنية الأصلية يعرف كلما واجهته التحديات كيف يؤدي واجبه الوطني فالجزائر هي غاية الغايات.

وألأّح نائب وزير الدفاع على تحقيق المطلب الأمني، معتبرا أن الأمن هو مبعث الأمل ومنبع الطمأنينة.

وشدّد الفريق على الإهتمام الشديد بالمقاربة الأمنية، فالجزائر الآمنة والمستقرة والقادرة على حفظ سيادتها واستقلالها الوطني ووحدتها الترابية والشعبية، والقادرة على صون مقومات شخصيتها وحمايتها، هي جزائر قابلة للتطور على أكثر من صعيد وقابلة للنهوض في كافة المجالات.

ويواصل الفريق أحمد قايد صالح زيارته إلى الناحية العسكرية الثانية بوهران، أين أشرف على تنفيذ تمرين رمايات بالصواريخ على أهداف سطحية.

كما ترأس نائب وزير الدفاع لقاء توجيهيا بمقر قيادة الناحية.