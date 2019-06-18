قايد صالح يشرف على تمرين تزويد الطائرات المقاتلة بالوقود جوا

أشرف الفريق أحمد قايد صالح، اليوم الثلاثاء، على تنفيذ تمرين بياني بالذخيرة الحية “إعصار 2019″، حيث تم تزويد الطائرات المقاتلة بالوقود جوا.

وتعتبر عملية تزويد الطائرات بالوقود دقيقة، حيث نُفذت بنجاح باهرا.

وحسب بيان وزارة الدفاع، يتطلب هذا النوع،الكثير من المهارة والإتقان في تنفيذها،ما يعكس القدرات الاحترافية العالية،لمختلف مكونات الجيش الوطني الشعبي.

ويتطلب هذا النوع من العمليات،الكثير من المهارة والإتقان في تنفيذها، ما يعكس القدرات الاحترافية العالية لمختلف مكونات الجيش الوطني الشعبي.

وينفذ هذا التمرين التكتيكي بالذخيرة الحية،حيث يهدف إلى اختبار الجاهزية القتالية لوحدات القطاع، فضلا عن تدريب القادة،والأركانات على قيادة العمليات.

بالإضافة إلى تطوير معارفهم في التخطيط والتحضير والتنظيم والتنفيذ، ووضعهم في جو المعركة الحقيقية.

ويندرج التمرين في سياق تقييم سنة التحضير القتالي 2018/2019، قامت بتنفيذه وحدات القطاع العملياتي جنوب تندوف.

مضيفا البيان، “مسندة بوحدات جوية من طائرات وحوامات تتقدمها طائرة الاستطلاع الجوي للقيادة العليا”.

وتابع الفريق قايد، عن كثب الأعمال القتالية التي قامت بها الوحدات المقحمة، وهي الأعمال التي اتسمت فعلا باحترافية عالية في جميع المراحل.

وبمستوى تكتيكي وعملياتي جد مرضي يعكس جدية الجانب التخطيطي والتنظيمي.

كما يعكس الكفاءة العالية للإطارات،في مجال تركيب،وإدارة مختلف الأعمال القتالية،ومهارة وقدرة الأفراد على التحكم في استعمال مختلف منظومات الأسلحة والتجهيزات.