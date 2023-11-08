قبل أيام من الاختبارات.. آلاف التلاميذ في الشوارع والسبب الإدماج

نجم عن القرار الأخير لوزارة التربية القاضي باللجوء إلى المنصة الرقمية من أجل إعادة التلاميذ المعيدين إقصاء عدد كبير من التلاميذ. بالرغم من أحقيتهم في إعادة السنة، خاصة تلاميذ الأقسام النهائية في الطورين المتوسط والثانوي.

ورغم مرور أكثر من شهر ونصف عن الدخول المدرسي وشروع التلاميذ في الفروض والتقويمات المستمرة، إلا أن غالبية التلاميذ الذين تم إعادة إدماجم لم يلتحقوا بالمؤسسات التربوية بعد. وهذا بسبب بعض العراقيل الإدارية التي نتجت عن استخدام المنصة. أين مازال التلاميذ يراوح نفسه بين المؤسسة التي وجه إليها وبين مديرية التربية.

وفي هذا الصدد، قال ممثل جمعية أولياء التلاميذ في تصريح خص به “النهار اون لاين”، إن آلاف التلاميذ حرموا من إعادة السنة بسبب هذه الأرضية التي أقصت من لديه الأحقية. مشيرا إلى أن بعض المقصيين أعادوا مرة واحدة وبالرغم من هذا تم إقصائهم من إعادة السنة.

ويأتي هذا في الوقت الذي نشرت فيه المؤسسات التربوية قائمة التلاميذ المنقولين الذين كانوا قد قدموا ملفات إعادة الادماج في اطار بروتوكول اعادة السنة الذي اعدته وزارة التربية الوطنية.

هذا وتضمن بروتوكول اعادة السنة الترتيبات العلمية المتعلقة بتنظيم إعادة السنة للتلاميذ النظاميين. حيث يقوم مديرو المؤسسات التعليمية بإعلام أولياء التلاميذ الذين تتوفر فيهم شروط الإعادة. ولم يستفيدوا منها بالقرار الصادر عن مجلس القسم، فإن طلبات والتماسات إعادة السنة. تقدم لدى أمانة مدير المؤسسة الأصلية مرفقة بنسخة من كشوف الفصلين.

ويتسلم مستشار التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني عند الاقتضاء الطلبات والالتماسات من أمانة المدير. ويتولى تحضير مجلس القسم الاستثنائي، ويقوم بإعداد بطاقة تقنية لكل تلميذ ملتمس حسب النموذج المرفق. كما يقوم مجلس القسم الاستثنائي بعقد جلسة لدراسة الطلبات والالتماساتويداول مجلس القسم الاستثنائي إمكانية إعادة السنة بكل موضوعية وشفافية. مع تحقيق مبدأي المساواة وتكافؤ الفرص.

تعهد شرفي يهدد بطرد التلميذ من المؤسسات التربوية

ومن جهة أخرى، وضعت وزارة التربية الوطنية شرطا لإعادة اداماج التلاميذ المطرزدين من المؤسسات التربوية. وطلبت منهم عدم القيام باي مشكل وفي حال تم القيام باي مخالفة أو التغيب لمدة متكرةة فان التلميذ المعني يتم طرده نهائيا من المؤسسة التربوية.

وتضمن التعهد الشرفي، معلومات التلتيمذ مثل “الاسم، اللقب، رقم التسجيل إضافة إلى عبارة “التزم” بقبول أي قرار ضد إبني في إطار القانون الجاري به العمل. وهذا في حالة التكرار وأتعهد أن لا يصدر منه مثل هذا التصرف مستقبلا”.

اختبارات الفصل الأول ابتداء من 5 ديسمبر

وكانت وزارة التربية قد اعلنت في وقت سابق، عن رزنامة الاختبارات الفصلية للسنة الدراسية الحالية. كما أشارت وزارة التربية، في بيان لها، إلى أن اختبارات الفصل الأول بالنسبة للإبتدائي، ستنطلق من 5 إلى 14 ديسمبر. أما الفصل الثاني فستكون من 5 إلى 14 مارس 2024. والفصل الثالث من 26 إلى 30 ماي.

وفيما يخص التعليم المتوسط، فإن اختبارات الفصل الأول، ستكون من 3 إلى 7 ديسمبر. والفصل الثاني للتعليم المتوسط من 3 إلى 7 مارس 2024. والفصل الثالث للسنة الأولى، الثانية، الثالثة من 19 إلى 23 ماي. أما الفصل الثالث للسنة الرابعة “البيان التجريبي” من 12 إلى 16 ماي.

أما التعليم الثانوي، فإن اختبارات الفصل الأول من 3 إلى 7 ديسمبر، الفصل الثاني للتعليم الثانوي من 3 إلى 7 مارس 2024. والفصل الثالث للتعليم الثانوي السنة الأولى والثانية من 19 إلى 23 ماي. والفصل الثالث للتعليم الثانوي السنة الثالثة من 12 إلى 16 ماي.