قبل موعد الأحد.. بن رحمة يبدي حماسه للموقعة النارية أمام محرز

نشر اليوم الثلاثاء الموقع الرسمي بفريق ويستهام الإنجليزي، صور عدد من اللاعبين في تدريبات النادي الذي يحضر لمباراة “البريمرليغ”. وكشف الموقع عبر الصفحة الرسمية على “الفايبسبوك”، عن جاهزية الدولي الجزائري سعيد بن رحمة، الذي يتواجد في قمة السعادة بعد عودته إلى ويستهام. وقال “التدريبات قبل أسبوع تحقيق الإنجاز”.

وسيكون بن رحمة معنيا بمواجهة الأحد المقبل. التي سيقابل فيها الجزائرية نظيره رياض محرز في قمة الجولة الـ 13 من منافسة البريمرليغ بملعب “الإتحاد”.

كما أبدى بن رحمة سعادته الكبيرة في تدريبات المطارق. مع قيامه بقصة شعر جديدة. الأمر الذي سيؤكد أن المواجهة ستكون قوية و مثيرة أمام زميله في المنتخب.

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وعن الانتقادات التي تصل اللاعب في كل مباراة قال الناخب الوطني جمال بلماضي ”بن رحمة لاعب من المستوى العالي”. تابعا “ولدي ثقة كبيرة في إمكانياته، وأظن أنه سيقدم الأفضل مستقبلا”.

وعن مستوى اللاعب ، أبدت لاعبة المنتخب الإنجليزي فارا ويليامز إعجابها كثيرا لما يقدمه الدولي الجزائري مع ويستهام الإنجليزي. كما أكّدت ويليامز أن اللاعب يقدم مستويات كبيرة سيما وأنه كان احد صناع الفوز أمام ليفربول.

وقالت ويليامز لإذاعة “بي بي سي” راديو “ويستهام يملك مجموعة متماسكة، أنظروا إلى بن رحمة كيف غير طريقة لعبه”. كما أضافت “معدل الخدمة التي يقدمها بن رحمة في الفريق عال، أصبح يلعب كما يطلب منه المدرب مويس”.

وعن تغيير أسلوب لعب الجزائري قالت متوسطة ميدان منتخب بريطانيا “ أصبح يلعب للفريق كثيرا”. و أضافت ويليامز “كما يستحق الثناء لما يفعله في الجانب الفردي بصراحة أصبح يدهم كثيرا كتيبة مويز”.

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