قبول طلبات تأشيرة شنغن لمواطني هذه الدول

من أجل تسهيل عملية التقدم للحصول على تأشيرات شنغن البلغارية على الأجانب. بدأت بلغاريا في قبول الطلبات من خلال ما يسمى بمراكز الاستعانة بمصادر خارجية التي تديرها شركة VFS Global.

ومع ذلك، لا يوجد لدى بلغاريا حتى الآن مراكز لطلبات التأشيرة إلا في عدة دول. ومن المتوقع أن تنشئ البلاد مراكز في مواقع إضافية قريبًا.

من أجل تسهيل طالبي التأشيرة وتقديم خدمة أفضل وأسرع، بدأت الخدمات القنصلية البلغارية، على مراحل. في قبول نماذج طلب التأشيرة من خلال ما يسمى بمراكز تقديم طلبات التأشيرة (مراكز الاستعانة بمصادر خارجية). التي تديرها شركة VFC Global.

وكما كشفت الوزارة، فإن مراكز طلبات التأشيرات تعمل حاليًا في عدة مواقع استراتيجية. بما في ذلك روسيا والهند وماليزيا والمملكة المتحدة والصين وغيرها.

في الوقت الحالي، يوجد في بلغاريا أكبر عدد من مراكز تقديم طلبات التأشيرة في روسيا.

في روسيا، يمكن للمتقدمين للحصول على تأشيرة شنغن في بلغاريا تقديم نماذج التأشيرة الخاصة بهم. في إجمالي 20 مركزًا لتقديم الطلبات في مدن مختلفة في جميع أنحاء البلاد.

بالإضافة إلى روسيا، تقبل بلغاريا طلبات الحصول على تأشيرة شنغن في مراكز الاستعانة بمصادر خارجية. في الهند وإندونيسيا وماليزيا وسنغافورة والمملكة المتحدة وكازاخستان وتركيا والصين.

من ناحية أخرى، يوجد في بلغاريا مركز واحد فقط لطلبات التأشيرة وهو ماليزيا وسنغافورة.

وبما أن بلغاريا قد دخلت الآن جزئيًا إلى منطقة شنغن، فإن أولئك الذين يسافرون من المطارات البلغارية. إلى الدول الأعضاء الأخرى في شنغن لم يعد مطلوبًا منهم الخضوع لفحص جوازات السفر.

وينطبق هذا أيضًا على الأجانب الذين يحملون بالفعل تأشيرة شنغن. صالحة صادرة عن بلغاريا حيث تسمح الوثيقة بالسفر غير المقيد في المنطقة بأكملها.

ويمكن أيضًا للمسافرين من دول شنغن الأخرى دخول بلغاريا دون الحاجة إلى الخضوع للفحوصات.

ومع ذلك، يجب على المسافرين أن يضعوا في اعتبارهم. أنه لم يعد من الممكن استخدام بلغاريا كقاعدة لإعادة ضبط الإقامة في منطقة شنغن.