قبول الجواز الصحي الجزائري للدخول إلى بريطانيا

كشفت الخطوط الجوية الجزائرية انه بإمكان الجزائريين الملقحين الدخول إلى المملكة المتحدة شهادة تلقيح تسلمها السلطات الصحية الجزائرية. وذلك إعتبارا من تاريخ 11 فيفري المقبل حسب بيان الشركة.

واوضحت الجوية الجزائرية عبر حسابها على الفيسبوك أنه ” يتوجب على المسافرين المتوجهين الى هذا البلد أوالذين يعبرونه أن يكونوا ملقحين تماما”. وهذا

ورخصت السلطات البريطانية للملقحين بهذه اللقاحات المضادة لكورونا الدخول إلى اراضيها وهي:

كوفاكسين وموديرنا وجانسن “لقاح بجرعة واحدة” ونوفافاكس “نوفاكسوفيد و كوفوفاكس” وأوسكفورد /أسترا زينيكا وبفايزر بيونتيك وسينوفارم بكين وسينوفاك-كورونافاك.

وبهذا أكد الخوية الجزائرية سيتم الإعتراف بالجواز الصحيالجزائري إعتبارتا من 11 فيفري القادم على الساعة الـ04 صباحا من االسلطات البريطانية. بالإضافة إلى ان ” اثبات تلقي اللقاح سيتم من خلال شهادة تلقيح جزائرية بهذا سيتم الاعتراف بالجزائر لتسليم شهادات تلقيح.

فحص بي سي آر ” PCR” غير مطلوب لدخول المسافرين إلى المملكة

ويضيف البيان ان فحص بي سي آر ” PCR” أوفحص الأجسام المضادة Antigen 48 ساعة قبل الرحلة ” لم يعد مطلوبا من المسافرين الملقحين”.

وأشارت الشركة في بيانها إلى ان الاشخاص المؤهلين هم الرعايا البريطانيون والرعايا الايرلانديون ومقيمو المملكة المتحدة والمتحصلين على تأشيرات C الخاصة بالأعمال وتأشيرة D التي تسلمها المصالح القنصلية البريطانية.

كما يتعين على المسافرين المتوجهين إلى المملكة المتحدة, قبل 48 ساعة من الرحلة، ملأ الكترونيا استمارة. كما تتضمن الإستمارة الرقم المرجعي للحجز من أجل اجراء اختبار كورونا المطلوب.

ويجب على المسافر أيضا أن يكون قادرا على إثبات خضوعه للتلقيح بالكامل. وهذا في اطار برنامج تلقيح مع اثبات شهادة معتمدة وفقا للشروط الجديدة لدخول تراب البريطاني.

واكدت الشركة على وجوب الحصول على شهادة التلقيح من قبل هيئة للصحة العمومية أوعلى مستوى الدولة باللغة الانجليزية أوالفرنسية أوالاسبانية تتضمن على الأقل الاسم واللقب وتاريخ الميلاد والعلامة التجارية للقاح والشركة المنتجة وتاريخ أخذ اللقاح لكل جرعة والبلد أواقليم اللقاح و/أومصدر الشهادة.

وسيخضع المسافرون لاختبار كوفيد-19 على نفقتهم الخاصة في اليوم الثاني بعد وصولهم كما يجب أن يكون لدهيم تأكيد بالدفع.

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