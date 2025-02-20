قتلوا بقنابل أمريكية.. حماس تسلم جثامين أسرى الاحتلال برسالة لتل أبيب وواشنطن

عرضت حركة حماس قنبلتين أمريكيتين الصنع، خلال مراسم تسليم جثامين الأسرى الصهاينة ضمن صفقة وقف إطلاق النار في غزة، الخميس، ودون عليها : “قتلوا بقنابل أمريكية” .

وبثت المقاومة الفلسطينية سلسلة من الرسائل خلال مراسم تسليم جثث الأسرى الإسرائيليين في خان يونس جنوب قطاع غزة، صباح اليوم الخميس، كان من بينها عرض قنبلتين في المنصة التي وُضعت عليها التوابيت ولافتات فوق منصة التسليم.

وعرضت قنبلتان علي منصة وضع عليها التوابيت، وكتب عليهما بالإنجليزية “قتلوا بقنابل الولايات المتحدة الأمريكية”، خلال مراسم تسليم الجثث في خان يونس جنوب قطاع غزة .