قتلى وجرحى إثر استهداف بوابة مستشفى “كمال عدوان” بغزة

تعرضت بوابة مستشفى “كمال عدوان” شمالي قطاع غزة إلى قصف من طرف قوات جيش الإحتلال الصهيوني. ما أسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى.

وقال المدير العام لوزارة الصحة في غزة، منير البرش، إن الإحتلال يحاول التقدم باتجاه مستشفى كمال عدوان لمحاصرته. وهناك عشرات الشهداء في ساحة المستشفى لا نستطيع دفنهم”.

ويواصل الجيش الإسرائيلي استهداف المنازل السكنية والبنية التحتية لقطاع غزة. حيث أسفر قصف إسرائيلي، مساء أمس الأحد، عن اشتعال النيران بمحطة وقود “السنافور” في حي التفاح بمدينة غزة. كما أوقع عددا من القتلى والمصابين بعضهم من عناصر الدفاع المدني.

في السياق ذاته، استهدف الطيران الحربي الإسرائيلي مخبز “البركة” وجمعية “دار اليتيم” في شارع البيئة بدير البلح وسط قطاع غزة، في ظل أوضاع إنسانية مأساوية للقطاع.

كما سقط 9 قتلى وعدد من الجرحى إثر قصف إسرائيلي استهدف منزلا لعائلة “الجزار” بحي التنور شرق رفح جنوبي قطاع غزة.