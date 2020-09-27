قتلى وجرحى في إشتباكات بين أذربيجان وأرمينيا

سقط، اليوم الأحد، عدد من القتلى والجرحى إثر اندلاع اشتباكات عنيفة على خط الجبهة بين القوات الأذرية والأرمينية.

حيث نقلت وكالة أذرتاج الأذرية عن وزارة الدفاع أن “القوات الأرمينية قصفت صباح الأحد بشكل مكثف بالأسلحة الثقيلة والمدفعيات مواقع للقوات المسلحة في أذربيجان ومناطق في البلاد”.

وأضافت ذات الوزارة أنه سقط عدد من القتلى والجرحى بين المدنيين نتيجة القصف.

مشيرة أنع ولردع هذا “الاستفزاز العسكري” ولتوفير أمن وسلامة السكان المدنيين القاطنين قرب خط الجبهة يتخذ الجيش الأذربيجاني “تدابير جوابية”.

ومن جهتها أكدت أرمينيا إن أذربيجان، هاجمت تجمعات سكنية مدنية في منطقة ناجورنو قرة باغ المتنازع عليها وحثت السكان هناك على الاحتماء بملاجئ.

وأوضحت وزارة الدفاع الأرمينية إن قواتها أسقطت طائرتي هليكوبتر وعددا من الطائرات المسيرة لأذربيجان ردا على هجوم استهدف التجمعات السكنية ومن بينها العاصمة الإقليمية خانكندي.