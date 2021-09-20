قتلى وجرحى في إطلاق نار داخل جامعة بيرم الروسية

تسبب هجوم مسلح في جامعة بيرم الروسية الواقعة في منطقة الأورال، اليوم الاثنين، في مقتل 8 أشخاص وإصابة أخرين.

وخلف الهجوم 24 مصابا تم نقل 7 منهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج، أحدهم حالته خطرة.وأعلنت وزارة الداخلية الروسية، أن الأجهزة الأمنية تمكنت من إلقاء القبض على منفذ الهجوم.

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