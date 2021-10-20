قتلى وجرحى في انفجار مزدوج استهدف حافلة عسكرية بدمشق

أكدت وكالة الأنباء السورية “سانا” اليوم الأربعاء. سقوط قتلى وجرحى في انفجار مزدوج استهدف حافلة عسكرية عند جسر الرئيس في دمشق.

وقال نفس المصدر أنه تم تفكيك عبوة ناسفة ثالثة في نفس المكان كانت بصدد الإنفجار.

وحسب موقع سكاي نيوز فقد تم تسجيل 13 قتيلا و3 جرحى. فيما لاتزال التحقيقات جارية لمعرفة أسباب الحادث.

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