قتلى وجرحى في صفوف الصهاينة اثر عمليات نوعية للقسام بجباليا وخان يونس وحي التفاح

أعلنت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، استهدافها قوة صهيونية خاصة بقذيفة “تي بي جي”.

وحسب قناة كتائب القسام على تطبيق التلغرام، فإن القوة الصهيونية كانت متحصنة في عمارة سكنية، حيث تم قصفها بقذيفة “تي بي جي” وأوقعت أفرادها بين قتيل وجريح شرقي جباليا شمال قطاع غزة.

وأضافت أنها قصفت تجمعا لقوات الاحتلال المتوغلة في المنطقة نفسها.

كما أكدت القسام، استهداف دبابة ميركافا وجرافة صهيونيتين من نوع “دي 9” (D9) بقذائف “الياسين 105” في خان يونس جنوبي القطاع.

وقالت القسام إنها فجرت فتحة نفق في قوة إسرائيلية راجلة، واستهدفت دبابة من نوع ميركافا يعتليها 3 جنود بقذيفة الياسين 105، في حي التفاح بمدينة غزة.

وللإشارة، أوقعت كتائب القسام في اليوم الـ104 من الحرب على غزة، عشرات الجنود الصهاينة قتلى وجرحى في عمليات منفصلة.

وفي المقابل، اعترف جيش الاحتلال بمقتل 3 ضباط وجندي وإصابة 35 خلال الـ24 ساعة الماضية.