قتل والتنكيل بجثة جمال بن اسماعين.. محاكمة استئنافية لـ102 متهما

تنطلق اليوم الاحد محاكمة 102 متهما في قضية المرحوم “جمال بن اسماعين” على مستوى محكمة الجنايات الاستئنافية من مقر محكمة الجنايات بدار البيضاء شرقي العاصمة.

بحيث تقرر انعقاد الجلسة بمحكمة الدار البيضاء، عوض مجلس قضاء الجزائر بتعليمة من النائب العام. لأجل تأمين المحاكمة التي تشهد عددا معتبرا من الأطراف منهم متهمين، شهود. بالاضافة الى الضحايا الذي بلغ عددهم 23 ضحية.

وشهدت المحاكمة منذ الساعات الأولى تطويقا أمنيا غير مسبوق تزامنا. ووصول المتهمين وتحسبا لانطلاق المحاكمة.

وتأتي برمجة القضية في أول يوم من انطلاق الدورة الجنائية العادية لعام 2022_2023، برئاسة القاضي “دحماني نعيمة”. بعد استئناف المتهمين والنيابة العامة في الأحكام التي اصدرتها محكمة الجنايات الابتدائية. أين تم الحكم بالاعدام في حق 49 متهما فيما تم النطق بأحكام تراوحت بين سنتين حبسا نافذا. والبراءة مع ايداع متهمين اثنين الحبس في الجلسة.

كما تم النطق بالحكم بعدما تم متابعة المتهمين بتهم تتعلق بجناية القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد والتعذيب والتحريض عليه، اضرام النار في حقول مزروعة. أدت الى وفاة عدة أشخاص، تأسيس وانشاء والانضمام لجماعة منظمة تستهدف ارتكاب اعمال تخريبية. وجنح التعدي بالعنف على رجال القوة العمومية ونشر خطاب الكراهية والتمييز. جناية القيام بأفعال إرهابية وتخريبية تستهدف أمن الدولة والوحدة الوطنية واستقرار المؤسسات وسيرها العادي. عن طريق بث الرعب في أوساط السكان وخلق جو انعدام الأمن تعريض حياة المواطنين وامنهم وممتلكاتهم للخطر.