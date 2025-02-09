قتيلان إثر انقلاب سيارة بالمنيعة

لقي شخصان حتفهما في حادث مرور وقع صباح اليوم الأحد، على مستوى الطريق الوطني رقم 51 حوالي 190 كلم اتجاه تيميمون، بلدية ودائرة المنيعة.

وأوضحت مصالح الحماية المدنية،أن الحادث تمثل في انحراف وانقلاب سيارة سياحية على مستوى الطريق الوطني. رقم 51 حوالي 190 كلم اتجاه تيميمون، بلدية و دائرة المنيعة.

أين خلّف وفاة شخصين، تم نقلهما إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى المحلي.

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