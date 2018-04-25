قتيلان حصيلة حادث المرور بين الشفة وموزاية في بالبليدة

توفي شخصان في آخر حصيلة لحادث المرور الذي وقع صباح اليوم في الطريق الرابط بين ولايتي البليدة والجزائر، على الساعة 09و50 دقيقة.

فإن مصالح الحماية المدنية أفادت في بيان لها، أن الحصيلة تمثلت في وفاة شخصين من جنس ّذكر وأنثى يبلغان من العمر 41و44 سنة.

وقد تم نقل جثتي الضحيتين الى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى العفرون.

وأشار بيان ذات المصالح، أن الحادث نجم عن وقوع إصطدام سيارة سياحية من نوع “شوفرولي أفيو” وشاحنة لتعليم السياقة

تابعة للجيش الوطني الشعبي وهذا في الطريق السيار في شقه الرابط بين الشفة وموزاية