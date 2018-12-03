قتيلان و3 جرحى في حادث مرور بفرجيوة في ميلة

لقي شخصان حتفهما وأصيب 3 آخرون بجروح في حادث مرور وقع مساء اليوم الاثنين ببلدية فرجيوة بولاية ميلة.

وحسب مصالح الحماية المدنية فإن الحادث وقع على الساعة 18سا و6 د من مساء اليوم على مستوى الطريق الوطني رقم 100.

وتمثل في إصطدام بين سيارة سياحية تحمل ترقيم ولاية ميلة وأخرى نفعية تحمل ترقيم ولاية جيجل.

ما اسفر عن وفاة رجل و امرأة 58 سنة و56 سنة، عند وصولهما إلى مصلحة الاستعجالات بمستشفى بلدية فرجيوة.

في حين أصيب 3 جرحى تتراوح أعمارهم ما بين 6 سنوات و46 سنة تم نقلهم إلى مستشفى بذات البلدية .

من جهتها فتحت المصالح الأمنية تحقيقا في الحادث.