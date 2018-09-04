قتيلان و4 جرحى في حادث اصطدام سيارة بشاحنة في برج بوعريريج

خلف حادث مرور مميت وقع على الطريق السيار شرق غرب، قتيلين وإصابة 4 اشخاص بجروح بعين المكان بالمكان المسمى عوين الزريقة بولاية برج بوعريريج.

وحسب مصادر النهار، فإنّ الحادث وقع بين سيارة وشاحنة ذات مقطورة كانتا متجهتين بإتجاه الجزائر في حدود الساعة الواحدة و37 دقيقة.

وحسب ذات المصادر، فإنّ الضّحيتين شيخ وعجوز أعمارهم 81 و 66 سنة على التوالي و 04 مصابين بجروح متفاوتة الخطورة وهم إمرأة 38 سنة و03 أولاد اعمارهم بين 03 و 04 سنوات.

قدّمت لهم الإسعافات الأوليّة في عين المكان و تم تحويلهم من طرف إسعافات الحماية المدنية إلى مستشفى برج بوعريريج .

فيما تم تحويل المتوفين الى مصلحة حفظ الجثث لذات المستشفى .