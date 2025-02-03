قتيل في حادث دهس بتيارت

لقي شخص، حتفه صباح اليوم الإثنين، في حادث مرور جسماني وقع على مستوى الطريق الوطني رقم 40 بالنقطة الكيلومترية PK 56 منطقة سي الحواس بلدية الرشايقة بولاية تيارت.

وأفادت مصالح الحماية المدنية، أنها تدخلت على الساعة 07 سا و 50 د من أجل حادث مرور جسماني. تمثل في اصطدام سيارة سياحية بشخص من جنس ذكر يبلغ من العمر 63 سنة متوفي في عين المكان.

ووقع الحادث على مستوى الطريق الوطني رقم 40 بالنقطة الكيلومترية PK 56 منطقة سي الحواس بلدية الرشايقة دائرة حمادية.

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