قتيل وجريحان في حادث مرور بتندوف

لقي شخص حتفه واصيب اثنين آخرين في حادث مرور على مستوى الطريق الوطني رقم 50 ببلدية أم العسل بولاية تندوف، حسب مصالح الحماية المدنية.

وأوضح المصدر نفسه، أن الحادث تمثل في اصطدام بين سيارة و حافلة خط (بشار-تندوف) على مستوى الطريق الوطني رقم 50. بلدية ام العسل دائرة تندوف.

حيث خلّف الحادث حالة 01 وفاة تم نقله إلى مصلحة حفظ الجثث و إصابة شخصين بجروح. تم اسعافهما ونقلهما إلى المستشفى المحلي.

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