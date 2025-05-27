قتيل و12 جريحا في حادث مرور بسعيدة

لقي شخص حتفه وأصيب 12 آخرين في حادثث مرور مميت وقع بالطريق الوطني رقم 92 الرابط بين قرية حاسي العبد وبلدية يوب بولاية سعيدة.

وأفادت مصالح الحماية المدنية، أن الحادث تمثل في اصطدام بين حافلة لنقل المسافرين ( خط البيض-وهران ). وسيارة سياحية بالطريق الوطني رقم 92 الرابط بين قرية حاسي العبد وبلدية، دائرة يوب.

حيث خلف الحادث وفاة شخص تم تحويله إلى مصلحة حفظ الجثث، و إصابة 12 آخرين لهم جروح مختلفة. (03 منهم في حالة خطيرة) تم إسعافهم و نقلهم إلى مستشفى أجير بن ثابت.

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