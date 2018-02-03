قتيل و20 جريحا في حادث اصطدام حافلة نقل المسافرين بسيارة بعين الدفلى

تدخلت مصالح الحماية المدنية لولاية عين الدفلى، صبيحة اليوم السبت، وفي حدود الساعة 8 سا و 15 د من أجل حادث مرور خطير على مستوى الطريق الوطني رقم 4 بالمكان المسمى الشيخ بن يحيى بلدية العطاف.

متمثل في إصطدام حافلة لنقل المسافرين “كواستير” بسيارة سياحية من نوع “شيفرولي”، الحادث خلّف قتيل يبلغ من العمر 30 سنة والذي لفظ انفاسه بمصلحة الاستعجالات بمستشفى سيدي بوعبيدة.

مع اصابة 20 شخص بجروح متفاوتة الخطورة تتراوح اعمارهم ما بين 19 و 68 سنة تم نقلهم الى مصلحة الاستعجالات بذات المستشفى.

وفتحت مصالح الدرك الوطني تحقيقا لمعرفة أسباب الحادث.