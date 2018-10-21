قتيل و3 جرحى في حادثي مرور بنفس المكان في سيدي بلعباس

لقي شخص حتفه فيما أصيب ثلاثة آخرون بجروح متفاوتة خلال حادثي مرور وقعا اليوم الأحد ببلدية لمطار في سيدي بلعباس.

الحادث الأول وقع إثر اصطدام بين سيارتين نفعيتين على مستوى الطريق الوطني رقم 7 مما أدى الى إصابة ثلاثة أشخاص بجروح.

وأثناء عملية الإسعاف اصطدمت سيارة نفعية بموقع الحادث الأول وتسببت في مقتل شخص بعين المكان.

وتم نقل المصابين إلى المركز الاستشفائي الجامعي “عبد القادر حساني” لسيدي بلعباس.

في حين تم نقل جثة الضحية إلى مصلحة حفظ الجثث بذات المستشفى.

وقد فتحت المصالح المعنية تحقيقا من أجل معرفة أسباب هذين الحادثين.