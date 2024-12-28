قتيل و3 جرحى في حادث مرور بخنشلة

سجلت مصالح الحماية المدنية، صباح اليوم السبت، حادث مرور بالمكان المسمى البسان، بلدية متوسة دائرة عين الطويلة ولاية خنشلة.

وأوضحت المصالح نفسها، أنه تم التدخل من أجل حادث اصطدام بين سيارتين بالمكان المسمى البسان، بلدية متوسة دائرة عين الطويلة.

حيث خلّف الحادث وفاة شخص و إصابة 03 آخرين، تم إسعافهم ونقلهم إلى المستشفى المحلي. أما الشخص المتوفي تم تحويله إلى مصلحة حفظ الجثث.

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