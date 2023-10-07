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الرياضة

قديورة أساسيا لأول مرة مع بلوزداد ومبولحي خارج القائمة

بقلم محمد.ل
قديورة أساسيا لأول مرة مع بلوزداد ومبولحي خارج القائمة
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سيكون الدولي الجزائري، عدلان قديورة، اليوم السبت، على موعد مع اكتشاف أجواء البطولة الجزائرية، فيما تأجّل أول ظهور محلي لزميله في الخضر وشباب بلوزداد رايس مبولحي.

وأعلن مدرب شباب بلوزداد، سفان فندنبروك. عن التشكيلة الاساسية التي اختارها لمباراة الجولة الـ 4، والتي ستجمع الفريق بالضيف اتحاد خنشلة، بملعب 20 أوت، عصر اليوم السبت. والتي عرفت تواجد قديورة.

في حين خلت قائمة الـ 18 لاعبا، من اسم الحارس الدولي رايس وهاب مبولحي. في خطوة مفاجئة من التقني البلجيكي فندنبروك. لاسيما وأن صاحب الـ 37 عاما. كان قد دشّن مغامرته مع الشباب قبل أيام فقط، بمشاركته أساسيا أمام بو رينجرز، في دوري أبطال إفريقيا.

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