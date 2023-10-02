مبولحي أساسيا.. فندبروك يكشف التشكيلة الأساسية لمواجهة بو رينجرز

كشف مدرب شباب بلوزداد، سفان فندنبروك، عن هوية التشكيلة الأساسية التي اختارها لمواجهة اليوم الاثنين، المرتقبة أمام الضيف بو رينجرز السيراليوني.

ويستقبل الشباب، بملعب “ميلود هدفي” بوهران، نظيره السيراليوني، بداية من الساعة 18:00، ضمن إياب الدور التمهيدي الثاني، لمنافسة رابطة أبطال إفريقيا.

وشهدت التشكيلة الأساسية تواجد اسم حارس الخضر، رايس وهاب مبولحي، لأول مرة منذ التحاقه بفريق شباب بلوزداد الصائفة الحالية.

كما عرفت التشكيلة مشاركة المتألق بوصوف لأول مرة أساسيا أيضا هذا الموسم. فيما فاجئ البلجيكي فندنبروك، بإبعاد بلخيتر وإشراك الشاب عزي.

للإشارة فإن الشباب حسم نصف تأشيرة العبور إلى دور المجموعات، عقب فوزه ذهابا بسيراليون، بنتيجة 1-3.