قديورة :”قلبي بقي مُعلقا بالغاريبالدي”

عبر الدولي الجزائري، عدلان قديورة، مرة أخرى عن سعادته الكبيرة بعودته لصفوف نادي “نوتينغهام فوريست” خلال الميركاتو الشتوي المُنقضي.

وصرح قائلا لجريدة “نوتيغهام بوست” قائلا :”صحيح أني غادرت الفريق منذ سنوات، ولكن قلبي بقي مُتعلقا به بشكل دائم ومُستمر”.

وأضاف :”علاقتي مع الغاريبالدي “لقب أنصار نوتينغهام” كانت ولاتزال مميزة، وأتمنى أن أساهم في إسعادهم وتحقيق الأهداف المُسطرة من الإدارة”.

وواصل :”أشعر بإرتياح كبير هنا، وهو الأمر الذي جعلني أقوم بكل شيء من أجل العودة، وهو ما تحقق أخيرا”.

وختم “الدبابة” تصريحاته بالتأكيد على أنه لم يكن راضيا على إدارة “الريدز” عندما قامت بتحويله لـ”كريستال بالاس” سنة 2013.