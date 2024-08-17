قد يُدمر 600 ألف مبنى في دقائق.. وزير تركي يحذر من زلزال!

حذر وزير البيئة والتخطيط العمراني التركي مراد كوروم، من زلزال قد يضرب إسطنبول، ويدمر 600 ألف بناء سكني يقطنها حوالي 2.5 مليون في غضون دقائق.

وحسب صحيفة “دنيا”، قال الوزير التركي: “لقد أكملنا اليوم تحليل المخاطر في 39 منطقة بإسطنبول. وتأكدنا من أن خمس إجمالي عدد المنازل في هذه المدينة، حوالي 1.5 مليون منزل. لا تلبي متطلبات السلامة في حالة وقوع زلزال محتمل”.

وأضاف الوزير: “600 ألف منزل معرض لخطر الانهيار في الدقائق الأولى. أي أن ما يقرب من 2.5 مليون من شعبنا يعيشون في ظروف شديدة الخطورة. ونحن ندرك تماما خطورة هذا الوضع ونعلم أن هذه المباني بحاجة ماسة إلى التجديد”.

كما قال أستاذ علم الزلازل التركي هالوك إيدوغان، لوكالة “نوفستي”، إن العلماء يتوقعون حدوث زلزال يتجاوز 7 درجات في إسطنبول ومنطقة بحر مرمرة..

ووفقا لحسابات مجلس مدينة إسطنبول، في حالة وقوع زلزال بقوة 7.5 درجة. سينهار ما لا يقل عن 90 ألف مبنى في المدينة، وقد يحتاج حوالي 4.5 مليون مواطن إلى مساكن مؤقتة.